"Сяяли яскравіше сонця": нардепа Холодова помітили в Раді з люксовим годинником за $50 тисяч

В його декларації значиться, що годинник він отримав напередодні нового 2015 року

В його декларації значиться, що годинник він отримав напередодні нового 2015 року

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат України від партії "Слуга народу" Андрій Холодов прийшов сьогодні на засідання Верховної Ради в годиннику фірми А. Loange & Sohne за 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Картковий офіс". Видання опублікувало відео з сесійної зали Ради, на якому видно, як нардеп поправляє годинник і "сором'язливо прикриває їх манжетою светра". Згідно з даними декларації нардепа, годинник він отримав у власність напередодні нового 2015 року. Нагадаємо, у 2019 році Андрій Холодов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу” під номером 22 у списку як безпартійний. Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк прийшла в Раду з дорогим аксесуаром.

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