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23 лютого 2021, 16:20 7

"Сяяли яскравіше сонця": нардепа Холодова помітили в Раді з люксовим годинником за $50 тисяч

23 лютого 2021, 16:20 7
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В його декларації значиться, що годинник він отримав напередодні нового 2015 року
В його декларації значиться, що годинник він отримав напередодні нового 2015 року
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат України від партії "Слуга народу" Андрій Холодов прийшов сьогодні на засідання Верховної Ради в годиннику фірми А. Loange & Sohne за 50 тисяч доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Картковий офіс".

Видання опублікувало відео з сесійної зали Ради, на якому видно, як нардеп поправляє годинник і "сором'язливо прикриває їх манжетою светра".

Згідно з даними декларації нардепа, годинник він отримав у власність напередодні нового 2015 року.

Нагадаємо, у 2019 році Андрій Холодов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу” під номером 22 у списку як безпартійний.

Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк прийшла в Раду з дорогим аксесуаром.

ВР Слуга народа финансы декларацїї депутат

 
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