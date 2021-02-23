"Сяяли яскравіше сонця": нардепа Холодова помітили в Раді з люксовим годинником за $50 тисяч
В його декларації значиться, що годинник він отримав напередодні нового 2015 року
В його декларації значиться, що годинник він отримав напередодні нового 2015 року
Народний депутат України від партії "Слуга народу" Андрій Холодов прийшов сьогодні на засідання Верховної Ради в годиннику фірми А. Loange & Sohne за 50 тисяч доларів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал "Картковий офіс".
Видання опублікувало відео з сесійної зали Ради, на якому видно, як нардеп поправляє годинник і "сором'язливо прикриває їх манжетою светра".
Згідно з даними декларації нардепа, годинник він отримав у власність напередодні нового 2015 року.
Нагадаємо, у 2019 році Андрій Холодов був обраний народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу” під номером 22 у списку як безпартійний.
Раніше повідомлялося, що депутат від "Слуги народу" Олена Шуляк прийшла в Раду з дорогим аксесуаром.
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