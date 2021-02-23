"Сверкали ярче солнца": нардепа Холодова заметили в Раде с люксовыми часами за $50 тысяч

В его декларации значится, что часы он получил в канун нового 2015 года

В его декларации значится, что часы он получил в канун нового 2015 года

Фото: из открытых источников

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Андрей Холодов пришел сегодня на заседание Верховной Рады в часах фирмы А. Loange & Sohne за 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал "Карточный офис". Издание опубликовало видео из сессионного зала Рады, на котором видно как нардеп поправляет часы и "стыдливо прикрывает их манжетой свитера". Согласно данным из декларации нардепа, часы он получил в собственность в канун нового 2015 года. Напомним, в 2019 году Андрей Холодов был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Слуга народа" под номером 22 в списке как беспартийный. Ранее сообщалось, что депутат от "Слуги народа" Елена Шуляк пришла в Раду с дорогим аксессуаром.

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