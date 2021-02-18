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На Донбасі знову стріляли: в хід йшли міномети, гранатомети та снайперська зброя
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18 лютого 2021, 08:11 235

На Донбасі знову стріляли: в хід йшли міномети, гранатомети та снайперська зброя

18 лютого 2021, 08:11 235
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На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї. Бойових втрат серед наших воїнів немає.

Від початку поточної доби, 18 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, добою раніше в зоні проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася "тиша”.

Донбас ООС війна військова техніка бойовики Гранатомет

 
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