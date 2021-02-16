Нардепы Качура и Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде
Речь идет об объединении "За конфессиональный мир в Украине"
Речь идет об объединении "За конфессиональный мир в Украине"
В Верховной Раде создали два новых межфракционных объединения.
Об этом объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.
"Создание межфракционного депутатского объединения "За конфессиональный мир в Украине". Сопредседателями этого объединения избрано народных депутатов Украины Качуру Александра Анатольевича и Новинского Вадима Владиславовича", - сообщил первый вице-спикер.
Также было создано межфракционное объединение "На линии соприкосновения", которое возглавил внефракционный народный депутат Муса Магомедов.
Напомним, Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.
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