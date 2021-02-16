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16 февраля 2021, 16:59 12

Нардепы Качура и Новинский возглавили новое межфракционное объединение в Раде

16 февраля 2021, 16:59 12
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Речь идет об объединении "За конфессиональный мир в Украине"
Речь идет об объединении "За конфессиональный мир в Украине"
Фото из открытых источников
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В Верховной Раде создали два новых межфракционных объединения.

Об этом объявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает RegioNews.

"Создание межфракционного депутатского объединения "За конфессиональный мир в Украине". Сопредседателями этого объединения избрано народных депутатов Украины Качуру Александра Анатольевича и Новинского Вадима Владиславовича", - сообщил первый вице-спикер.

Также было создано межфракционное объединение "На линии соприкосновения", которое возглавил внефракционный народный депутат Муса Магомедов.

Напомним, Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе.

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