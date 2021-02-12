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12 лютого 2021, 15:17 752

Хто скільки отримує в Офісі Зеленського: стали відомі зарплати за січень

12 лютого 2021, 15:17 752
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Посадовий оклад президента України становить 28 тисяч грн
Посадовий оклад президента України становить 28 тисяч грн
Офіс президента
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У січні 2021-го року розмір зарплати президента України Володимира Зеленського склав 22,5 тисяч грн. При цьому найвищу заробітну плату зі складу Офісу президента отримав керівник апарату Олексій Дніпров — 74,3 тисяч грн

Про це свідчать дані порталу spending.gov.ua, передає RegioNews.

Всього в минулому місяці в загальній сумі працівникам офісу президента перерахували понад 14 мільйонів грн. Так, заступник керівника ОПУ Кирило Тимошенко отримав 59,8 тисяч гривень, Андрій Єрмак — 37 тисячі грн, Юлія Свириденко — 35,2 млн грн, Юлія Соколовська — 33,5 тисячі грн, Андрій Смирнов — 30,6 млн грн.

При цьому найменша зарплата — в Олега Татарова, який отримав 21,9 млн грн.

Відомо, що посадовий оклад президента України становить 28 тисяч грн.

Раніше повідомлялося, що Найєм в "Укроборонпромі" за рік заробив понад три мільйони гривень.

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