На довиборах в Раду кандидатом від "слуг" стане спортсмен Василь Вірастюк - ЗМІ

Про це рішення мають оголосити сьогодні

Про це рішення мають оголосити сьогодні

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 11 лютого, під час з'їзду партії "Слуга народу" кандидатом в народні депутати по 87 округу в Івано-Франківській області затвердять спортсмена Василя Вірастюка.

Як передає RegioNews, про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Довибори у Верховну Раду призначили на 28 березня 2021 року через те, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

Окрім того, на цьому ж, 87 окрузі від інших партій балотуватимуться: від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту "Буковель"), кандидатка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник "Свободи" Руслан Кошулинський.

Також за даними видання, на 50 окрузі, де також відбудуться перевибори через складення повноважень нардепом Русланом Требушкіним з власного бажання, сильних кандидатів у "Слуги народу" немає. Скоріш за все, там буде висунутий "технічний кандидат".

Раніше повідомлялось, що політична партія "Слуга народу" перенесла з'їзд з середи на четвер, 11 лютого.