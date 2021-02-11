09:01  11 лютого
Коронавірус в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
11:29  11 лютого
У шести областях України обмежили рух вантажівок через снігопади
11:59  11 лютого
На Донбасі бойовики вбили нашого захисника
UA | RU
UA | RU
11 лютого 2021, 08:39 21

На довиборах в Раду кандидатом від "слуг" стане спортсмен Василь Вірастюк - ЗМІ

11 лютого 2021, 08:39 21
Читайте также на русском языке
Про це рішення мають оголосити сьогодні 
Про це рішення мають оголосити сьогодні 
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 11 лютого, під час з'їзду партії "Слуга народу" кандидатом в народні депутати по 87 округу в Івано-Франківській області затвердять спортсмена Василя Вірастюка.

Як передає RegioNews, про це повідомляє LB.ua з посиланням на власні джерела.

Довибори у Верховну Раду призначили на 28 березня 2021 року через те, що чинний нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович склав повноваження народного обранця у зв’язку з обранням його на посаду міського голови міста Надвірна Івано-Франківської області.

Окрім того, на цьому ж, 87 окрузі від інших партій балотуватимуться: від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (співвласник курорту "Буковель"), кандидатка від "Європейської солідарності" Маруся Звіробій (Олена Самбул) та представник "Свободи" Руслан Кошулинський.

Також за даними видання, на 50 окрузі, де також відбудуться перевибори через складення повноважень нардепом Русланом Требушкіним з власного бажання, сильних кандидатів у "Слуги народу" немає. Скоріш за все, там буде висунутий "технічний кандидат".

Раніше повідомлялось, що політична партія "Слуга народу" перенесла з'їзд з середи на четвер, 11 лютого.

вибори Кандидат голосування Слуга народа партія

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Кропивницький поствиборчий: яким став мер Райкович у версії 2.0
Хазяїн Надвірної, творець "Буковелю" та битва колишніх "помаранчевих": чого варто очікувати від довиборів по прикарпатському округу №87
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Вадим Денисенко
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua