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10 лютого 2021, 16:45 61

Рейтинг довіри політикам: хто у лідерах і аутсайдерах

10 лютого 2021, 16:45 61
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У лідерах - Зеленський
У лідерах - Зеленський
Офіс президента
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Рейтинг довіри до політиків очолює президент Володимир Зеленський, якому довіряють 38% українців, не довіряють - 58%.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого 2021 року, передає RegioNews.

Згідно з опитуванням, меру Києва Віталію Кличку довіряють 34% опитаних, не довіряють - 54%; експрем'єру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37% респондентів, ще 33% не знають його.

Лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25% опитаних, не довіряють - 72%; співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%; лідера "Євросолідарності" Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%; міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%; експрем'єру Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%; керівнику МОЗоз Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Прем'єру Денису Шмыгалю довіряють 12% опитаних, не довіряють - 54%, третина не чули про нього.

Раніше повідомлялося, що більша частина громадян незадоволені діями Зеленського у боротьбі з COVID-19.

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