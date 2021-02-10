Рейтинг довіри політикам: хто у лідерах і аутсайдерах

У лідерах - Зеленський

У лідерах - Зеленський

Офіс президента

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 6-8 лютого 2021 року, передає RegioNews.

Згідно з опитуванням, меру Києва Віталію Кличку довіряють 34% опитаних, не довіряють - 54%; експрем'єру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють - 58%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% і не довіряють - 37% респондентів, ще 33% не знають його.

Лідеру "Батьківщини" Юлії Тимошенко довіряють 25% опитаних, не довіряють - 72%; співголові фракції ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 24%, не довіряють - 56%; лідера "Євросолідарності" Петру Порошенку довіряють 23%, не довіряють - 74%; міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 21%, не довіряють - 66%; експрем'єру Арсенію Яценюку довіряють 20%, не довіряють - 74%; керівнику МОЗоз Максиму Степанову довіряють 12%, не довіряють - 33% (не знають такого - 51%). Прем'єру Денису Шмыгалю довіряють 12% опитаних, не довіряють - 54%, третина не чули про нього.

Раніше повідомлялося, що більша частина громадян незадоволені діями Зеленського у боротьбі з COVID-19.