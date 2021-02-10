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10 февраля 2021, 16:45 101

Рейтинг доверия политикам: кто в лидерах и аутсайдерах

10 февраля 2021, 16:45 101
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В лидерах - Зеленский
В лидерах - Зеленский
Офис президента
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Рейтинг доверия к политикам возглавляет президент Владимир Зеленский, которому доверяют 38% украинцев, не доверяют - 58%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-8 февраля 2021 года, передает RegioNews.

Согласно опросу, мэру Киева Виталий Кличко доверяют 34% опрошенных, не доверяют - 54%; экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%. Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37% респондентов, еще 33% не знают его.

Лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко доверяют 25% опрошенных, не доверяют - 72%; сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%; лидеру "Евросолидарности" Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%; министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%; экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%; руководителю Минздрава Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%). Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 12% опрошенных, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.

Ранее сообщалось, что более половины граждан недовольны действиями Зеленского по борьбе с COVID-19.

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