Повітряні дрони: Рада схвалила законопроєкт про цивільну авіацію

"За" проголосували 278 народних депутатів

"За" проголосували 278 народних депутатів

Фото: з відкритих джерел

Про це передає RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Так, основним завданням законопроєкту є внесення змін до Повітряного кодексу України в частині виокремлення вимог до безпілотних повітряних суден, їх експлуатації та дистанційних пілотів.

Кінцева мета цього законопроєкту полягає в тому, щоб виокремити вимоги до експлуатантів БПС, підвищити рівень їх обізнаності та відповідальність, зменшити складність вимог до БПС, що дозволить бізнесу повністю використовувати "дрони", щоб досягти максимально можливого рівня економічні вигоди.

Законопроєкт № 3716 передбачає:

- забезпечення розробки та забезпечення необхідного рівня безпеки авіації, в тому числі експлуатантами безпілотних повітряних суден;

- встановлення необов’язковості отримання сертифіката експлуатанта для безпечного використання БПС;

- формування засад для створення спрощеної системи обліку БПС, що не потребують отримання сертифікату типу, та їх експлуатантів;

- встановлення вимог до підготовки та компетенції дистанційного пілота;

- доповнити перелік видів обов’язкового авіаційного страхування вимогою до експлуатанта безпілотного повітряного судна страхувати відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам.

Раніше повідомлялось, що у Києві хочуть побудувати перший аеропорт для дронів.