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11 січня 2021, 14:33 4

Держгеонадра проведе е-аукціони з продажу семи ділянок бурштиноносних надр

11 січня 2021, 14:33 4
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Загальна стартова вартість лотів становить близько 21 млн грн
Загальна стартова вартість лотів становить близько 21 млн грн
Фото з відкритих джерел
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Державна служба геології та надр 25 лютого 2021 року проведе е-аукціони з продажу 14 спеціальних дозволів на користування надрами, серед яких 7 дозволів на геологічне вивчення бурштиноносних надр.

Про це йдеться у повідомленні Держгеонадр, пише RegioNews.

Серед запропонованих лотів спеціальні дозволи на: видобування корисних копалин – 3 дозволи; геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку - 4 дозволи; геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням бурштину - 7 дозволів.

Загальна стартова вартість лотів становить близько 21 млн грн.

Початкова вартість семи спецдозволів на геологічне вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку, з подальшим видобуванням бурштину становить від 74 до 117,3 млн грн. Строк дії дозволів - 5 років. Усі ділянки розміщені на Житомирщині та на Рівненщині.

"Залучення інвестицій у розробку покладів надр стимулює супутні виробництва, розвиток інфраструктури та створення робочих місць. Державна служба геології та надр системно проводить електронні торги. Вже виставила на аукціони 44 лоти, планує цього року запропонувати не менше 100", - сказав голова служби Роман Опімах.

Нагадаємо, наприкінці грудня шістнадцятий завод "Укрспирту" приватизували за 82 мільйони.

Україна аукціон продаж
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