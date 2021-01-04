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04 січня 2021, 11:10 389

На Херсонщині з посади йде заступник голови ОДА, що працював у команді з Гусєвим

04 січня 2021, 11:10 389
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Про причини звільнення не повідомляється
Про причини звільнення не повідомляється
Фото: Facebook
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З посади заступника голови Херсонської ОДА йде киянин Андрій Богданович, який прийшов працювати разом з ексголовою ОДА Юрієм Гусєвим.

Як передає RegioNews, про це Богданович написав на сторінці у Facebook.

У дописі чиновник розповів про роботу, виконану за час перебування на посаді. Про причини звільнення і перспективи щодо подальшого працевлаштування Богданович не пише.

Нагадаємо, Богданович працював на посаді заступника голови Херсонської ОДА з 29 січня 2020 року та відповідав за виконання повноважень обласної державної адміністрації у сферах цифрової трансформації, суспільних комунікацій, надання адміністративних послуг, розвитку туризму та курортів, здійснення публічних закупівель у системі ProZorro.

Раніше повідомлялось, що 3 грудня Юрій Гусєв був призначений гендиректором "Укроборонпрому".

Херсонська область Херсонська ОДА чиновники посада призначення
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