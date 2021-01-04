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04 января 2021, 11:10 394

На Херсонщине с поста уходит заместитель главы ОГА, что работал в команде с Гусевым

04 января 2021, 11:10 394
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О причинах увольнения не сообщается
О причинах увольнения не сообщается
Фото: Facebook
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С должности заместителя главы Херсонской ОГА идет киевлянин Андрей Богданович, который пришел работать вместе с экс-главой ОГА Юрием Гусевым.

Как передает RegioNews, об этом Богданович написал на странице в Facebook.

В заметке чиновник рассказал о работе, проделанной за время пребывания в должности. О причинах увольнения и перспективах относительно дальнейшего трудоустройства Богданович не пишет.

Напомним, Богданович работал на должности заместителя главы Херсонской ОГА с 29 января 2020 года и отвечал за исполнение полномочий областной государственной администрации в сферах цифровой трансформации, общественных коммуникаций, предоставления административных услуг, развития туризма и курортов, осуществления публичных закупок в системе ProZorro.

Ранее сообщалось, что 3 декабря Юрий Гусев был назначен гендиректором "Укроборонпрома".

Херсонская область Херсонская ОГА чиновники должность назначение
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