На Херсонщине с поста уходит заместитель главы ОГА, что работал в команде с Гусевым

О причинах увольнения не сообщается

О причинах увольнения не сообщается

Фото: Facebook

С должности заместителя главы Херсонской ОГА идет киевлянин Андрей Богданович, который пришел работать вместе с экс-главой ОГА Юрием Гусевым.

Как передает RegioNews, об этом Богданович написал на странице в Facebook.

В заметке чиновник рассказал о работе, проделанной за время пребывания в должности. О причинах увольнения и перспективах относительно дальнейшего трудоустройства Богданович не пишет.

Напомним, Богданович работал на должности заместителя главы Херсонской ОГА с 29 января 2020 года и отвечал за исполнение полномочий областной государственной администрации в сферах цифровой трансформации, общественных коммуникаций, предоставления административных услуг, развития туризма и курортов, осуществления публичных закупок в системе ProZorro.

Ранее сообщалось, что 3 декабря Юрий Гусев был назначен гендиректором "Укроборонпрома".