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24 грудня 2020, 14:12 291

Голову КСУ Тупицького викликають в Офіс генпрокурора для вручення підозри - ЗМІ

24 грудня 2020, 14:12 291
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Поки що невідомо, за якою справою викликають голову КСУ
Поки що невідомо, за якою справою викликають голову КСУ
Фото: з відкритих джерел
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Офіс генерального прокурора планує сьогодні, 24 грудня, вручити повістку голові Конституційного суду Олександру Тупицькому з метою виклику для пред'явлення йому підозри.

Як передає RegioNews, фотографію повістки опублікувало видання LIGA.net.

Виходячи з документа, Тупицький повинен буде прийти для вручення підозри в Офіс генпрокурора у понеділок, 28 грудня, о 09:30.

Як зазначають у виданні, повістку Тупицькому Офіс генпрокурора вручить вже сьогодні, 24 грудня. При цьому на даний момент невідомо, за якою справою викликають голову КСУ, оскільки база реєстру досудових розслідувань закрита і дізнатися цю інформацію звідти неможливо.

Нагадаємо, НАПК просить суди закрити 62 справи по нардепам через скандальне рішення КСУ. Серед посадових осіб, справи яких будуть закриті - голова КС Тупицький

суд Офіс генпрокурора підозра КСУ Олександр Тупицький
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