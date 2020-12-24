Голову КСУ Тупицького викликають в Офіс генпрокурора для вручення підозри - ЗМІ

Поки що невідомо, за якою справою викликають голову КСУ

Поки що невідомо, за якою справою викликають голову КСУ

Фото: з відкритих джерел

Офіс генерального прокурора планує сьогодні, 24 грудня, вручити повістку голові Конституційного суду Олександру Тупицькому з метою виклику для пред'явлення йому підозри.

Як передає RegioNews, фотографію повістки опублікувало видання LIGA.net.

Виходячи з документа, Тупицький повинен буде прийти для вручення підозри в Офіс генпрокурора у понеділок, 28 грудня, о 09:30.

Як зазначають у виданні, повістку Тупицькому Офіс генпрокурора вручить вже сьогодні, 24 грудня. При цьому на даний момент невідомо, за якою справою викликають голову КСУ, оскільки база реєстру досудових розслідувань закрита і дізнатися цю інформацію звідти неможливо.

Нагадаємо, НАПК просить суди закрити 62 справи по нардепам через скандальне рішення КСУ. Серед посадових осіб, справи яких будуть закриті - голова КС Тупицький