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23 грудня 2020, 10:49 8

В Раді немає 226 божевільних для проведення дострокових парламентських виборів - Рахманін

23 грудня 2020, 10:49 8
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У Конституції чітко визначені ситуації, в яких можливо проведення дострокових виборів
У Конституції чітко визначені ситуації, в яких можливо проведення дострокових виборів
Фото: з відкритих джерел
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На думку народного депутата України та голови фракції "Голос" Сергія Рахманіна, у 2021 році не варто очікувати на проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає RegioNews, про це йдеться в інтерв'ю Рахманіна "Українській правді".

Так, за словами нардепа, для того, щоб дострокові парламентські вибори відбулися, треба, щоб ситуація відповідала одному з тих приписів Конституції. Є тільки три підстави для дострокового припинення повноважень Верховної Ради: протягом 30 днів не відбуваються пленарні засідання, не сформована більшість у встановлений термін і не сформований уряд.

Щоб будь-що з цього відбулося, потрібно, щоб кількість божевільних у Верховній раді перевищувала 226. Я можу так чи інакше ставитися до своїх колег, ми з ними не завжди сходимося в поглядах, але я там не бачив відвертих божевільних, і точно не бачив 226 божевільних", - зазначив Рахманін.

Нагадаємо, раніше Разумкова заявив, у найближчій перспективі проведення місцевих виборів за українськими законами в ОРДЛО неможливо. Так, зокрема, неможливо організувати прозорий процес виборів.

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