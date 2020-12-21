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21 декабря 2020, 17:45 3

Конституционный Суд просят разъяснить скандальное решение относительно недостоверного декларирования

21 декабря 2020, 17:45 3
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В настоящее время указанное ходатайство находится на рассмотрении КС
В настоящее время указанное ходатайство находится на рассмотрении КС
Рixabay
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В Конституционный Суд Украины поступило ходатайство о разъяснении участнику конституционного производства порядка решения КСУ от 28 октября, которым отменена уголовная ответственность за недостоверное декларирование и контрольные полномочия НАПК.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Так, отмечается, что в Конституционный Суд Украины от уполномоченного по поручению субъекта права на конституционное представление от народного депутата Украины Мамки Г.М. поступило ходатайство о разъяснении участнику конституционного производства в порядке исполнения Решения Конституционного Суда Украины от 28 октября 2020 года №13-р/2020 в деле по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" от 14 октября 2014 года № 1700–VII с изменениями, Уголовного кодекса.

Отмечается, что в настоящее время указанное ходатайство находится на рассмотрении КС.

Напомним, ранее сообщалось, что суды остановили рассмотрение почти 1200 дел после решения КСУ.

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