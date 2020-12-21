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21 грудня 2020, 09:29 27

"Гальмує будь-які питання": Кравчук поскаржився на РФ щодо ситуації по Донбасу

21 грудня 2020, 09:29 27
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Фото: з відкритих джерел
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Голова української делегації у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна, який сказав, що врегулювання конфлікту на Донбасі залежить від України. На думку Кравчука, це Росія гальмує будь-які питання.

Як передає RegioNews, про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я наведу один приклад. Є чотири підгрупи в самому Мінському процесі, у нас є соціально-економічна група. На засіданні підгрупи жодного разу не було якихось гострих суперечок, всі питання ставила Україна і пропонувала конкретні дії - на транспорті, в цілому у всіх соціальних питаннях. Ми виходили на загальну дискусію, Росія та ОРДЛО знаходили причини для того, щоб цього не робити. І все це пов'язувалося з розв'язанням політичних питань, мовляв, буде скасований закон про місцеві вибори - ми будемо розглядати це питання, це прямо говорилося з екрана", - сказав він.

За словами Леоніда Кравчука, Росія пов'язує усі соціальні та економічні питання з політичними.

Україна давала пропозиції, як і коли це можна зробити, але повторю: саме Росія пов'язувала будь-які питання - обміну утримуваними особами, економічні питання, гуманітарні - з політичними питаннями, які ніякої прив'язки там зовсім не мають", - заявив він.

Раніше повідомлялось, що на засіданні Тристоронньої контактної групи 16 грудня вперше відбувся скандал "з використанням брудної нецензурної лайки", причому представник ОБСЄ Хайді Грау "не помітила цього факту".

обмін полонених Росія перемовини ТКГ Леонід Кравчук
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