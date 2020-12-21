"Тормозит любые вопросы": Кравчук пожаловался на РФ относительно ситуации по Донбассу

Россия и ОРДЛО всегда находили причины, чтобы не выполнять договоренности, считает первый президент

Россия и ОРДЛО всегда находили причины, чтобы не выполнять договоренности, считает первый президент

Фото: из открытых источников

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса Леонид Кравчук прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, который сказал, что урегулирование конфликта на Донбассе зависит от Украины. По мнению Кравчука, это Россия тормозит любые вопросы.

Как передает RegioNews, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Я приведу один пример. Есть четыре подгруппы в самом Минском процессе, у нас есть социально-экономическая группа. На заседании подгруппы ни разу не было каких-то острых споров, все вопросы задавала Украина и предлагала конкретные действия - на транспорте, в целом во всех социальных вопросах. Мы выходили на общую дискуссию, Россия и ОРДЛО находили причины для того, чтобы этого не делать. И все это было связано с решением политических вопросов, мол, будет отменен закон о местных выборах - мы будем рассматривать этот вопрос, это прямо говорилось с экрана", - сказал он.

По словам Леонида Кравчука, Россия связывает все социальные и экономические вопросы с политическими.

Украина давала предложения, как и когда это можно сделать, но повторю: именно Россия связывала любые вопросы - обмена удерживаемыми лицами, экономические вопросы, гуманитарные - с политическими вопросами, которые никакой привязки там совсем не имеют", - заявил он.

Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы 16 декабря впервые состоялся скандал "с использованием грязной нецензурной брани", причем представитель ОБСЕ Хайди Грау "не заметила этого факта".