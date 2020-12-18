У Раді пропонують проголосувати за відставку міністра фінансів Марченка

Повного тексту постанови на сайті Ради ще немає

Повного тексту постанови на сайті Ради ще немає

Фото: Facebook

Як передає RegioNews, про це йдеться у проєкті постанови №4513, який зареєстровано на сайті парламенту.

Водночас повний текст постанови № 4513 наразі ще не опубліковано.

За інформацією Деркача, звільнити міністра він вимагає через провали на посаді, серед яких: неоплачені фінансові зобов'язання Держказначейства на 16 млрд грн, з яких близько 5 млрд грн - за захищеними статтями (зарплати, пенсії й т.д.), а також високий дефіцит платіжного балансу у фінансуванні захищених статей місцевих бюджетів.



Крім того, за словами нардепа, на Марченку лежить відповідальність за виділення лише половини з необхідного фінансування на медицину, а також за масові чистки на митниці. Окремо народний депутат згадав перенесення виплат за держборгом.

Раніше повідомлялось, що голова ВР не виключає кадрових змін в уряді.