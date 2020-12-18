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18 грудня 2020, 09:47 73

У Раді пропонують проголосувати за відставку міністра фінансів Марченка

18 грудня 2020, 09:47 73
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Повного тексту постанови на сайті Ради ще немає 
Повного тексту постанови на сайті Ради ще немає 
Фото: Facebook
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У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про звільнення міністра фінансів Сергія Марченка. Проєкт вніс народний депутат Андрій Деркач.

Як передає RegioNews, про це йдеться у проєкті постанови №4513, який зареєстровано на сайті парламенту.

Водночас повний текст постанови № 4513 наразі ще не опубліковано.

За інформацією Деркача, звільнити міністра він вимагає через провали на посаді, серед яких: неоплачені фінансові зобов'язання Держказначейства на 16 млрд грн, з яких близько 5 млрд грн - за захищеними статтями (зарплати, пенсії й т.д.), а також високий дефіцит платіжного балансу у фінансуванні захищених статей місцевих бюджетів.

Крім того, за словами нардепа, на Марченку лежить відповідальність за виділення лише половини з необхідного фінансування на медицину, а також за масові чистки на митниці. Окремо народний депутат згадав перенесення виплат за держборгом.

Раніше повідомлялось, що голова ВР не виключає кадрових змін в уряді.

ВР міністр депутат посада Постанова
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