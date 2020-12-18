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18 декабря 2020, 09:47 78

В Раде предлагают проголосовать за отставку министра финансов Марченко

18 декабря 2020, 09:47 78
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Полного текста постановления на сайте Рады еще нет
Полного текста постановления на сайте Рады еще нет
Фото: Facebook
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении министра финансов Сергея Марченко. Проект внес народный депутат Андрей Деркач.

Как передает RegioNews, об этом говорится в проекте постановления №4513, который зарегистрирован на сайте парламента.

В то же время полный текст постановления № 4513 пока еще не опубликован.

По информации Деркача, уволить министра он требует из-за провалов на должности, среди которых: неоплаченные финансовые обязательства Госказначейства на 16 млрд грн, из которых около 5 млрд грн - по защищенным статьям (зарплаты, пенсии и т.д.), а также высокий дефицит платежного баланса в финансировании защищенных статей местных бюджетов.

Кроме того, по словам нардепа, на Марченко лежит ответственность за выделение лишь половины из необходимого финансирования на медицину, а также за массовые чистки на таможне. Отдельно народный депутат вспомнил о переносе выплат по госдолгу.

Ранее сообщалось, что председатель ВР не исключает кадровых изменений в правительстве.

ВР министр депутат должность Постановление
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