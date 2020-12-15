Зеленський сьогодні на засіданні "Слуг народу" представлятиме кандидатури трьох нових міністрів

Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме півгодини

Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме півгодини

Фото з відкритих джерел

Фракція «Слуги народу» проведе сьогодні зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парковому, де розглянуть кадрові питання.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Букви".

Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме пів години.

Після цього буде виступ заступника голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, якого розглядають як кандидата на посаду першого віцепрем'єра. У кандидата буде 10 хвилин на презентацію, а у фракції 20 хвилин на питання.

Також фракції ще раз пропонують підтримати Сергія Шкарлета на міністра освіти, а Юлію Лапутіну (генерал-майор СБУ, кандидат психологічних наук, контррозвідниця) – на міністра ветеранів.

Раніше повідомлялося, що після пленарного засідання Ради 15 грудня, "слуги" планують зібратися на засідання фракції.