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15 грудня 2020, 14:58 89

Зеленський сьогодні на засіданні "Слуг народу" представлятиме кандидатури трьох нових міністрів

15 грудня 2020, 14:58 89
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Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме півгодини
Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме півгодини
Фото з відкритих джерел
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Фракція «Слуги народу» проведе сьогодні зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парковому, де розглянуть кадрові питання.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Букви".

Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме пів години.

Після цього буде виступ заступника голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, якого розглядають як кандидата на посаду першого віцепрем'єра. У кандидата буде 10 хвилин на презентацію, а у фракції 20 хвилин на питання.

Також фракції ще раз пропонують підтримати Сергія Шкарлета на міністра освіти, а Юлію Лапутіну (генерал-майор СБУ, кандидат психологічних наук, контррозвідниця) – на міністра ветеранів.

Раніше повідомлялося, що після пленарного засідання Ради 15 грудня, "слуги" планують зібратися на засідання фракції.

Нафтогаз Україна Слуга народа нардепи фракція
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