Зеленський сьогодні на засіданні "Слуг народу" представлятиме кандидатури трьох нових міністрів
Фракція «Слуги народу» проведе сьогодні зустріч з президентом Володимиром Зеленським у Парковому, де розглянуть кадрові питання.
Про це пише RegioNews з посиланням на "Букви".
Виступ президента запланований на 18 годину і триватиме пів години.
Після цього буде виступ заступника голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка, якого розглядають як кандидата на посаду першого віцепрем'єра. У кандидата буде 10 хвилин на презентацію, а у фракції 20 хвилин на питання.
Також фракції ще раз пропонують підтримати Сергія Шкарлета на міністра освіти, а Юлію Лапутіну (генерал-майор СБУ, кандидат психологічних наук, контррозвідниця) – на міністра ветеранів.
Раніше повідомлялося, що після пленарного засідання Ради 15 грудня, "слуги" планують зібратися на засідання фракції.