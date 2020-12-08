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08 грудня 2020, 19:59 32

Янукович 9 грудня хоче особисто виступити на судовому засіданні щодо його арешту

08 грудня 2020, 19:59 32
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Про це повідомив адвокат Януковича
Про це повідомив адвокат Януковича
Фото з відкритих джерел
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У середу, 9 грудня, Печерський районний суд Києва розгляне клопотання Офісу генпрокурора про обрання колишньому президенту України Віктору Януковичу запобіжного заходу у справі Майдану.

Про це повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк у Facebook, передає RegioNews.

Колишній президент вимагає забезпечити його особисту участь по відеозв'язку у повторному розгляді клопотання Офісу Генпрокурора, оскільки попереднє рішення Печерського райсуду було скасоване.

Віктор Янукович звернувся до Печерського райсуду з вимогою забезпечити його особисту участь у процесі, як вже було зроблено у даній справі Святошинським судом у 2016 році. Крім того, до справи повинні бути допущені і самі потерпілі, - заявив адвокат.

Також захисник наголосив, що до судового процесу необхідно залучити "свідків як зі сторони тодішньої влади: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка та інших, - так і зі сторони Майдану: Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка та інших".

Він повідомив, що суду буду передано для публічного вивчення 15 томів матеріалів, що, за його словами, "підтверджують причетність до розстрілів на Майдані реальних вбивць-представників постмайданної влади".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Офісі Генпрокурора визнали, що розгляд у "справах Майдану" в судах затягується.

Майдан Офіс генпрокурора суд Віктор Янукович адвокат
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