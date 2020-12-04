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04 грудня 2020, 15:29 161

У депутата "Партії Шарія" в Одесі згорів магазин - заявляють про підпал

04 грудня 2020, 15:29 161
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Майно потерпілої частково вдалося врятувати
Майно потерпілої частково вдалося врятувати
Фото: Facebook
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на русском языке

У депутата Одеської міської ради від "Партії Шарія" Анни Шабанової згорів магазин. За її словами, підпал пов'язаний із її депутатською діяльністю.

Як повідомляє RegioNews, про це депутат написала на своїй сторінці в Facebook.

Я пов'язую це з конфліктом, цькуванням і тиском, які намагаються розігнати в мережі вже кілька днів. Таких збігів не буває. Ніколи не думала, що з самого початку роботи депутатом мені доведеться зіткнутися з такими жахливими методами боротьби", - написала Анна.

За її словами, зараз на місці працює експертна група і з'ясовує причину пожежі. За даними ДСНС, вогонь знищив майно магазину, однак рятувальникам вдалося врятувати промислові товари на 500 тисяч гривень.

Подію прокоментував також і лідер партії Анатолій Шарій.

З чим це я пов'язую? Ну, по перше, з повним розгулом злочинності. Жахливим просто свавіллям, яке відбувається в Україні скрізь... я боюся, що цілком можливо такі злодіяння будуть продовжуватися", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що 4 грудня представники трьох партій заблокували трибуну Одеської облради.

Одеса підпал Анатолій Шарій партія конфлікт ДСНС депутат
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