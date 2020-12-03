Депутатам місцевих рад заборонили голосувати через конфлікт інтересів
Відповідний документ має врегулювати існуючу колізію
Відповідний документ має врегулювати існуючу колізію
Верховна Рада заборонила голосування депутатів місцевих рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний законопроєкт №3034а народні депутати схвалили за основу та в цілому.
Про це повідомляє RegioNews.
За документ проголосували 267 нардепів.
Закон "Про запобігання корупції" забороняє вчиняти дії в умовах конфлікту інтересів. Водночас стаття 59-1 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" дозволяє депутату голосувати на пленарних засіданнях в умовах конфлікту інтересів, просто заявивши про його наявність.
Цей же документ має врегулювати існуючу колізію.
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