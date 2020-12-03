Депутатам місцевих рад заборонили голосувати через конфлікт інтересів

02 грудня 2020

Харківське перезавантаження: чиї позиції зміцнить нова голова ОДА Тимчук

Відставка очільника Харківщини Кучера була відтермінована в зв’язку з його участю у виборах мера Харкова. Але він їх програв не лише переможцю Кернесу, але й висуванцю ОПЗЖ Фельдману