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03 грудня 2020, 11:37 6

Депутатам місцевих рад заборонили голосувати через конфлікт інтересів

03 грудня 2020, 11:37 6
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Відповідний документ має врегулювати існуючу колізію
Відповідний документ має врегулювати існуючу колізію
Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада заборонила голосування депутатів місцевих рад в умовах конфлікту інтересів. Відповідний законопроєкт №3034а народні депутати схвалили за основу та в цілому.

Про це повідомляє RegioNews.

За документ проголосували 267 нардепів.

Закон "Про запобігання корупції" забороняє вчиняти дії в умовах конфлікту інтересів. Водночас стаття 59-1 закону "Про місцеве самоврядування в Україні" дозволяє депутату голосувати на пленарних засіданнях в умовах конфлікту інтересів, просто заявивши про його наявність.

Цей же документ має врегулювати існуючу колізію.

Нагадаємо, в Україні розширять повноваження ОДА з оформлення гуманітарних вантажів.

Україна нардепи Верховна Рада законопроєкт парламент
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