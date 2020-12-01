В Україні розширять повноваження ОДА з оформлення гуманітарних вантажів
Сьогодні відповідний законопроєкт було ухвалено за основу
Сьогодні відповідний законопроєкт було ухвалено за основу
Парламент має намір розширити повноваження облдержадміністрацій з оформлення гуманітарних вантажів.
Як пише RegioNews, відповідний законопроєкт №3527 у першому читанні підтримали 226 парламентаріїв під час пленарного засідання Ради у вівторок, 1 грудня.
Проєкт закону передбачає розширення повноважень Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в частині визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.
На цей час такі повноваження ОДА передбачені для вантажів вагою до 3 тонн.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Народні депутати підтримали законопроєкт №4439-д.
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