В Україні розширять повноваження ОДА з оформлення гуманітарних вантажів

Сьогодні відповідний законопроєкт було ухвалено за основу

Сьогодні відповідний законопроєкт було ухвалено за основу

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Як пише RegioNews, відповідний законопроєкт №3527 у першому читанні підтримали 226 парламентаріїв під час пленарного засідання Ради у вівторок, 1 грудня.

Проєкт закону передбачає розширення повноважень Ради міністрів Автономної республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій в частині визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 12 тонн.

На цей час такі повноваження ОДА передбачені для вантажів вагою до 3 тонн.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада відтермінувала введення касових апаратів для ФОПів. Народні депутати підтримали законопроєкт №4439-д.