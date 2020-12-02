Зарплати всіх медиків у 2021 році будуть підвищені на 30% - Шмигаль

Передбачено, що за два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%

Передбачено, що за два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%

Фото: з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що переданий до другого читання проєкт бюджету-2021 залишився "реалістичним до виконання та збалансованим".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає RegioNews. "Бюджет реалістичний до виконання та збалансований у частині доходів та видатків. Дефіцит зменшений до 5,5%. Під всі програми, які закладені в проєкті бюджету, закладено фінансування у повному обсязі. По-перше, це медична галузь. На наступний рік у нас будуть рекордні видатки в обсязі 161 млрд грн, це на 30 млрд більше, ніж цього року та майже на 65 млрд більше, ніж у 2019 році. Фактично за два роки фінансування медичної галузі зросте більш ніж на 60%. В наступному році зарплати всіх медиків будуть підвищені на 30%”, - сказав Шмигаль. Також він підкреслив, що ніякі соцвиплати в наступному році не будуть зменшені. Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів Фонду. Ці доходи будуть забезпечені, зокрема, завдяки зростанню мінімальної зарплати. Як ми і обіцяли, з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата підвищиться до 6 тис грн, а з 1 грудня 2021 року - до 6,5 тис грн", - пояснив прем'єр. Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дав позитивний результат.

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