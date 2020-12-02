Зарплаты всех медиков в 2021 году будут повышены на 30% - Шмыгаль

Предусмотрено, что за два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%

Предусмотрено, что за два года финансирование медицины вырастет более чем на 60%

Фото: из открытых источников

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что переданный ко второму чтению проект бюджета-2021 остался "реалистичным и сбалансированным".

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает RegioNews. "Бюджет реалистичен и сбалансирован в части доходов и расходов. Дефицит уменьшен до 5,5%. Во все программы, которые заложены в проекте бюджета заложено финансирование в полном объеме. Во-первых, это медицинская отрасль. На следующий год у нас будут рекордные расходы в объеме 161 млрд грн, это на 30 млрд больше, чем в этом году и почти на 65 млрд больше, чем в 2019 году. Фактически за два года финансирование медицинской отрасли возрастет более чем на 60%. В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены на 30%”, - сказал Шмыгаль. Также он подчеркнул, что никакие соцвыплаты в следующем году не будут уменьшены. Предполагается рост пенсий для всех наших пенсионеров. Важный момент: уменьшение на 8 млрд грн финансирования Пенсионного фонда из бюджета будут компенсированы благодаря росту собственных доходов Фонда. Эти доходы будут обеспечены, в частности, благодаря росту минимальной зарплаты. Как мы и обещали, с 1 января 2021 года минимальная зарплата повысится до 6 тыс грн, а с 1 декабря 2021 - до 6,5 тыс грн", - пояснил премьер. Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный результат.

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