У "Слузі народу" недостатньо голосів для президентського законопроєкту КСУ - Корнієнко

Мова йде про одну ініціативу Зеленського, а не про підтримку президента в цілому

Мова йде про одну ініціативу Зеленського, а не про підтримку президента в цілому

Фото: з відкритих джерел

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у фракції "слуг" виявилося недостатньо голосів для підтримки законопроєкту президента Володимира Зеленського з врегулювання конституційної кризи, викликаного рішенням КСУ.

Як передає RegioNews, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю hromadske.

За його словами, він сам особисто підтримує законопроєкт, який президент ще місяць тому вніс до Ради як невідкладний. Однак, фракції буде важко прийняти остаточне рішення.

Партія у нас строката. Різні думки в ній є. Тут якраз виникла та ситуація, коли думки розділилися, і якесь остаточне рішення було важко ухвалити. Тим більше, якщо ми говоримо про фракцію, яка ще більш строката, ніж партія", - сказав Корнієнко.

Він також підкреслив, що мова йде про одну ініціативу президента, а не про підтримку Зеленського в цілому.

Не берусь казати про кількість голосів, але мені здається, що в нашій фракції їх недостатньо, щоб проголосувати. А зовні підтримки теж з різних причин немає", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, що законопроєкти направлені на вирішення ситуації із Конституційним судом можуть з'явитися у порядку денному Верховної Ради з 15 грудня.