12:08  01 грудня
Керівник лікарні, де померли пацієнти на ШВЛ, пішов на лікарняний
11:49  01 грудня
У ЦВК повідомили, коли відбудуться повторні вибори мера Конотопа
11:46  01 грудня
Спікер ТКГ Арестович розповів про плани щодо повернення Донбасу
UA | RU
UA | RU
01 грудня 2020, 08:41 155

У "Слузі народу" недостатньо голосів для президентського законопроєкту КСУ - Корнієнко

01 грудня 2020, 08:41 155
Читайте также на русском языке
Мова йде про одну ініціативу Зеленського, а не про підтримку президента в цілому
Мова йде про одну ініціативу Зеленського, а не про підтримку президента в цілому
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що у фракції "слуг" виявилося недостатньо голосів для підтримки законопроєкту президента Володимира Зеленського з врегулювання конституційної кризи, викликаного рішенням КСУ.

Як передає RegioNews, про це Корнієнко заявив в інтерв'ю hromadske.

За його словами, він сам особисто підтримує законопроєкт, який президент ще місяць тому вніс до Ради як невідкладний. Однак, фракції буде важко прийняти остаточне рішення.

Партія у нас строката. Різні думки в ній є. Тут якраз виникла та ситуація, коли думки розділилися, і якесь остаточне рішення було важко ухвалити. Тим більше, якщо ми говоримо про фракцію, яка ще більш строката, ніж партія", - сказав Корнієнко.

Він також підкреслив, що мова йде про одну ініціативу президента, а не про підтримку Зеленського в цілому.

Не берусь казати про кількість голосів, але мені здається, що в нашій фракції їх недостатньо, щоб проголосувати. А зовні підтримки теж з різних причин немає", - додав Корнієнко.

Нагадаємо, раніше Арахамія розповів, що законопроєкти направлені на вирішення ситуації із Конституційним судом можуть з'явитися у порядку денному Верховної Ради з 15 грудня.

Слуга народа фракція партія КСУ Олександр Корнієнко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
"Велике будівництво" на Волині: як Коломойський з Палицею і Єрмак з Тимошенком поділять програму Зеленського
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Запорізьку облраду
Всі публікації »
Єгор Соболєв
Кирило Сазонов
Олег Саакян
Всі блоги »