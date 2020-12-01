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01 декабря 2020, 08:41 108

В "Слуге народа" недостаточно голосов для президентского законопроекта по КСУ - Корниенко

01 декабря 2020, 08:41 108
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Речь идет об одной инициативе Зеленского, а не о поддержке президента в целом
Речь идет об одной инициативе Зеленского, а не о поддержке президента в целом
Фото: из открытых источников
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Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что во фракции "слуг" оказалось недостаточно голосов для поддержки законопроекта президента Владимира Зеленского по урегулированию конституционного кризиса, вызванного решением КСУ.

Как передает RegioNews, об этом Корниенко заявил в интервью hromadske.

По его словам, он сам лично поддерживает законопроект, который президент еще месяц назад внес в Раду как неотложный. В то же время, фракции будет трудно принять окончательное решение.

Партия у нас пестрая. Разные мысли в ней есть. Тут как раз возникла ситуация, когда мнения разделились, и какое либо окончательное решение было трудно принять. Тем более, если мы говорим о фракции, которая еще более пестрая, чем партия", - сказал Корниенко.

Он также подчеркнул, что речь идет об одной инициативе президента, а не о поддержке Зеленского в целом.

Не берусь говорить о количестве голосов, но мне кажется, что в нашей фракции их недостаточно, чтобы проголосовать. А снаружи поддержки тоже по разным причинам нет", - добавил Корниенко.

Напомним, ранее Арахамия рассказал, что законопроекты, которые направлены на разрешение ситуации с Конституционным судом, могут появиться в повестке дня Верховной Рады с 15 декабря.

Слуга народа фракция партия КСУ Александр Корниенко
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