Надто різні люди: Фокін розповів, чому 28 років не спілкувався з Кравчуком

Він вважає, що перший президент вміє пристосовуватися до будь-якої політичної ситуації

Він вважає, що перший президент вміє пристосовуватися до будь-якої політичної ситуації

Фото: EA daily

Колишній прем'єр-міністр України, ексголова тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Вітольд Фокін розповів, що до роботи в ТКГ не спілкувався з першим президентом України Леонідом Кравчуком, "не було ні потреби, ні інтересу з ним спілкуватися".

Про це він розповів в інтерв'ю "КП в Україні", передає RegioNews.

Як заявив Фокін, після виходу з уряду в 1992 році та до початку роботи в ТКГ він не спілкувався з Леонідом Макаровичем, так як "в цьому не було ні потреби, ні інтересу" і вони "різні люди".

Він по-своєму унікальний, на всі випадки життя у нього є свій спосіб маскування, свій ідеологічний камуфляж. Без праці змінюючи свої переконання, він пристосовується до будь-яких обставин заради власного добробуту, а для мене завжди - "краще бути, ніж здаватися", - зазначив він.

Як уточнив перший прем'єр України, раніше його ніколи не звільняли з роботи та не виключали, і все це "довелося випробувати вже за фінішною межею", за що винить тільки себе, що "повірив людям, які довіри не заслуговують".

Нагадаємо, 30 вересня Зеленський вивів Фокіна зі складу української делегації в ТКГ.

1 жовтня Кравчук розповів подробиці скандального звільнення Фокіна з ТКГ.