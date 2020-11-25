До Нацполіції вже надійшло понад 17 тисяч заяв про порушення виборчого законодавства

24 листопада 2020

Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме новообрану Вінницьку облраду

Вінниччина – один з небагатьох регіонів в Україні, де головна інтрига виборів була не в тому, хто вийде переможцем, а в тому, з якою перевагою політсила Володимира Гройсмана увійде до виборних органів...