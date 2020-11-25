До Нацполіції вже надійшло понад 17 тисяч заяв про порушення виборчого законодавства
Від початку виборчої кампанії до органів Національної поліції України надійшло 17237 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.
Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
У період із 5 вересня по 25 листопада 2020 року загалом надійшло 17237 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Усього органами поліції складено 2455 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства", - повідомили в поліції.
Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1182 кримінальних проваджень: 762 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 420 - пов’язаних з виборчим процесом.
Нагадаємо, раніше Нацполіція відкрила понад тисячу кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.