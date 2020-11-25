15:04  25 листопада
Уряд погодив звільнення Олексія Петрова з посади голови Закарпатської ОДА
14:59  25 листопада
Кабмін виділив додаткові кошти на кисень у лікарнях Чернігівщини
12:58  25 листопада
Стало відомо, скільки столичних шкіл і дитсадків закрили на карантин
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2020, 14:39 3

До Нацполіції вже надійшло понад 17 тисяч заяв про порушення виборчого законодавства

25 листопада 2020, 14:39 3
Читайте также на русском языке
Правоохоронці склали 2455 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень
Правоохоронці склали 2455 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку виборчої кампанії до органів Національної поліції України надійшло 17237 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

У період із 5 вересня по 25 листопада 2020 року загалом надійшло 17237 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства. Усього органами поліції складено 2455 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням виборчого законодавства", - повідомили в поліції.

Крім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо 1182 кримінальних проваджень: 762 відкритих за фактами порушення виборчого законодавства, 420 - пов’язаних з виборчим процесом.

Нагадаємо, раніше Нацполіція відкрила понад тисячу кримінальних проваджень через порушення виборчого процесу.

вибори порушення кримінальна справа Виборчий кодекс Нацполіція
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Адвокат Голика подумала, що її клієнт – злочинець. Тому вирішила натиснути на ЗМІ
Схеми "Великого будівництва"-2: малювання цін "від ліхтаря" та освоєння коштів за незроблені дороги
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Гаврилечко
Кирило Сазонов
Всі блоги »