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25 ноября 2020, 14:39 2

В Нацполицию уже поступило более 17 тысяч заявлений о нарушениях избирательного законодательства

25 ноября 2020, 14:39 2
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Правоохранители составили 2455 протоколов о совершении административных правонарушений
Правоохранители составили 2455 протоколов о совершении административных правонарушений
Фото: из открытых источников
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От начала избирательной кампании в органы Национальной полиции Украины поступило 17237 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В период с 5 сентября по 25 ноября 2020 года в целом поступило 17237 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 2455 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - сообщили в полиции.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно 1182 уголовных производств: 762 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 420 - связанных с избирательным процессом.

Напомним, ранее Нацполиция открыла более тысячи уголовных производств за нарушение избирательного процесса.

выборы нарушения уголовное дело Избирательный кодекс Нацполиция
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