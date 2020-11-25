В Нацполицию уже поступило более 17 тысяч заявлений о нарушениях избирательного законодательства
От начала избирательной кампании в органы Национальной полиции Украины поступило 17237 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
В период с 5 сентября по 25 ноября 2020 года в целом поступило 17237 заявлений и сообщений о нарушении избирательного законодательства. Всего органами полиции составлено 2455 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с нарушением избирательного законодательства", - сообщили в полиции.
Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно 1182 уголовных производств: 762 открытых по фактам нарушения избирательного законодательства, 420 - связанных с избирательным процессом.
Напомним, ранее Нацполиция открыла более тысячи уголовных производств за нарушение избирательного процесса.