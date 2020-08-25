Українцям пояснили наслідки підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень

Доходи держбюджету буде збільшено на 0,5 млрд грн

Доходи держбюджету буде збільшено на 0,5 млрд грн

Рixabay

Підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня 2020 року до 5000 гривень стимулюватиме зростання споживчого попиту та детінізацію зарплат. Підвищені виплати призведуть до зростання бюджету Пенсійного фонду.

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі Міністерства фінансів України.

Як зазначили в пресслужбі, Верховна Рада 25 серпня внесла зміни до держбюджету на 2020 рік. Змінами передбачено збільшення мінімальної зарплати на 5,9% до 5000 гривень з 1 вересня.

Водночас буде збережено співвідношення між розмірами посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС та мінімальною заробітною платою, що склалося у поточному році - 44,5%. Розмір посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки складе 2225 гривень (підвищення на 5,9%).

Для реалізації зазначених ініціатив у проєкті змін до держбюджету на 2020 рік передбачено збільшення видатків на 4 млрд гривень.

Збільшення видатків на виплату підвищених розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС буде здійснено:

коштом економії видатків за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу" у сумі 3,5 млрд грн, що спричинено, зокрема, з відхиленням фактичного курсу національної валюти стосовно іноземних у порівнянні з прогнозним, що використовувався при підготовці державного бюджету на 2020 рік;

перегляду прогнозу доходів державного бюджету у зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати з 1 вересня 2020 року до 5000 гривень.

Так, доходи буде збільшено на 0,5 млрд грн, зокрема податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (0,4 млрд грн), податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (0,1 млрд гривень).

"Загалом запропоновані зміни стимулюватимуть зростання споживчого попиту, забезпечать детінізацію "сірих" зарплат. Це дозволить підвищити надходження до бюджету Пенсійного фонду, зміцнити стабільність бюджетної та пенсійної системи, а також поліпшить захист трудових і соціальних прав громадян", - наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, розрахунки уряду демонструють, що збільшення мінімальної зарплати дасть змогу привести її у відповідність до реального прожиткового мінімуму, який зараз складає 4900 гривень та простимулює споживчий попит на українську продукцію.

Нагадаємо, 25 серпня парламент підвищив мінімалку в Україні до 5 тисяч гривень.