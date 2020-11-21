З партії Порошенка виключили двох депутатів, які заїхали на сходи багатоповерхівки у Пустомитах

Також Львівська обласна організація партії звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати

Також Львівська обласна організація партії звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати

Фото: скрін з відеозапису камер спостереження

Новообраних депутатів місцевої ради Солонківської ОТГ Микола Пущака і Пустомитівської міськради від партії «Європейська солідарність» Андрія Жидачека виключили з партії через порушення ПДР.

Про це передає RegioNews з посиланням на сторінку партії "Європейська солідарність".

"21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації "Європейської Солідарності" прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколу Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії "Європейська Солідарність", – йдеться у повідомленні партії.

Також Львівська обласна організація партії звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

Нагадаємо, що ввечері 19 листопада Микола Пущак та Андрій Жидачек потрапили на камери відеоспостереження, коли на автомобілі Mercedes G 500 заїхали на ґанок багатоповерхівки у Пустомитах.

Спочатку Микола Пущак заперечив, що причетний до цього інциденту, але потім з’ясувалось, що він таки був в автівці, яка, до слова, належить його родині.