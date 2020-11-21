Из партии Порошенко исключили двух депутатов, которые заехали на лестницу многоэтажки в Пустомытах

Также Львовская областная организация партии обратилась к Солонкойвськой ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты

Также Львовская областная организация партии обратилась к Солонкойвськой ОТГ с требованием уволить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты

Фото: скрин с видеозаписи камер наблюдения

Новоизбранных депутатов местного совета Солонкивськой ОТГ Николай Пущака и Пустомытовского горсовета от партии «Европейская солидарность» Андрея Жидачека исключили из партии за нарушения ПДД.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на страницу партии "Европейская солидарность". "21 ноября советом Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности" принято решение об исключении из рядов партии двух ее членов: Жидачека Андрея Богдановича, избранного депутатом Пустомытовского городского совета, и Пущака Николая Зиновьевича, депутата Солонковского сельсовета, за совершение позорных действий, которые противоречат ценностям партии "Европейская Солидарность", – говорится в сообщении партии. Также Львовская областная организация партии обратилась к Солонковськой ОТГ с требованием освободить Николая Пущака с должности заместителя председателя ОТГ и призвала Жидачека и Пущака сложить депутатские мандаты. Напомним, что вечером 19 ноября Николай Пущак и Андрей Жидачек попали на камеры видеонаблюдения, когда на автомобиле Mercedes G 500 заехали на крыльцо многоэтажки в Пустомытах. Сначала Николай Пущак отрицал, что причастен к этому инциденту, но потом выяснилось, что он таки был в машине, которая, к слову, принадлежит его семье.

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