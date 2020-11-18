Уманський назвав шалені суми, які держава втрачає через корупцію у фіскальній системі

Він також зазначив, що сьогодні знову від експортерів вимагають хабарі за відшкодування ПДВ

Він також зазначив, що сьогодні знову від експортерів вимагають хабарі за відшкодування ПДВ

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Сьогодні державний бюджет втрачає від чотирьох до п’яти мільярдів гривень щомісяця через схему розкрадання коштів у фіскальній системі.

Про це на брифінгу заявив колишній міністр фінансів України Ігор Уманський, пише RegioNews. "Коли я розповів про махінації у фіскальній системі, податковій митниці приблизно на десять мільярдів щомісяця, було сподівання, що за пів року цей кейс вдасться вирішити і забезпечити приблизно 120 мільярдів гривень додаткового посилення дохідної частини державного бюджету. І шляхом цього створити або можливості для фінансування, або, щонайменше, зменшити дефіцит у державному бюджеті", - зауважив він. Уманський зазначив, що ці пів року скінчилися, кейс провалився. "Спрут як був, так і відновився у повному обсязі 4-5 мільярдів щомісяця лише за цією схемою бюджет втрачає”, – сказав ексміністр. Уманський також зазначив, що сьогодні знову від експортерів вимагають хабарі за відшкодування ПДВ. "Що наразі відбувається у Податковій? Поновилася практика стримання відшкодування ПДВ, знову є ознаки вимагання від експортерів "винагороди” за проведення цих відшкодувань. Підакцизна група майже на 50% знаходиться в тіні. Чи впоралася податкова система з цією групою виключно підакцизних товарів? Не впоралась”, – констатував ексміністр фінансів. Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.

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