Уманский назвал огромные суммы, которые государство теряет из-за коррупции в фискальной системе

Он также отметил, что сегодня снова от экспортеров требуют взятки за возмещение НДС

Он также отметил, что сегодня снова от экспортеров требуют взятки за возмещение НДС

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Сегодня государственный бюджет теряет от четырех до пяти миллиардов гривен ежемесячно из-за схемы хищения средств в фискальной системе.

Об этом на брифинге заявил бывший министр финансов Украины Игорь Уманский, пишет RegioNews. "Когда я рассказал о махинациях в фискальной системе, налоговой таможни примерно на десять миллиардов ежемесячно, была надежда, что за пол года этот кейс удастся решить и обеспечить примерно 120 миллиардов гривен дополнительного усиления доходной части государственного бюджета. И путем этого создания или возможности для финансирования, или, по меньшей мере, уменьшить дефицит в государственном бюджете", - заметил он. Уманский отметил, что эти полгода закончились, кейс провалился. "Спрут как был, так и восстановился в полном объеме 4-5 миллиардов ежемесячно только по этой схеме бюджет теряет”, – сказал экс-министр. Уманский также отметил, что сегодня снова от экспортеров требуют взятки за возмещение НДС. "Что сейчас происходит в Налоговой? Возобновилась практика воздержания возмещения НДС, опять есть признаки вымогательства от экспортеров "вознаграждения” за проведение этих возмещений. Подакцизная группа почти на 50% находится в тени. Справилась налоговая система с этой группой исключительно подакцизных товаров? Не справилась”, – констатировал экс-министр финансов. Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.

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