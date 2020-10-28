Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам

Обмеження були введені через пандемію COVID-19 в Україні

Обмеження були введені через пандемію COVID-19 в Україні

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів скасував обмеження розміру заробітних плат та місячних винагород керівників, членів виконавчих органів та членів наглядових рад державних підприємств.

Про це повідомляє пресслужба уряду, передає RegioNews.

Зазначається, що прийняття цього рішення стало можливим завдяки наданню Верховною Радою права Кабінету міністрів скорочувати строк дії обмежень, заборон, пільг та гарантій, встановлених відповідними законами України, прийнятими з метою запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Починаючи з жовтня посадовці будуть отримувати повну зарплату.

Установити, що у жовтні 2020 року і надалі розмір заробітної плати керівників, членів виконавчих органів та винагорода членів наглядових рад суб'єктів господарювання державного сектору економіки визначається відповідно до умов контрактів", - йдеться у повідомленні.

Одночасно постановою про "Деякі питання оплати праці керівників, членів виконавчих органів та винагороди членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки" уряд повернув попередні обмеження виплат керівникам та членам наглядових рад державних підприємств.

Нагадаємо, що Рахункова палата України вперше провела аудит Верховної Ради.