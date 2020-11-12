У столичній Держспоживслужбі вважають, що карантин вихідного дня призведе до повного локдауну

Карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.

Карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.

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Введення карантину вихідного дня повинен дати результат на другий-третій тиждень. Якщо результату не буде - можливий повний локдаун.

Про це заявив глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, карантин вихідного дня вводиться, щоб знизити активність населення.

"Згідно з інкубаційним періодом - в середньому 7-8 діб, ми побачимо результат на другий-третій тиждень зі зниження захворюваності. Якщо результату не буде - можна говорити про малоефективний захід", - сказав Рубан.

В такому випадку в країні можуть ввести повний локдаун.

"Карантин вихідного дня - це один з кроків до повного локдауну. Якщо він не дасть ефективного результату, то дійсно для України потрібно буде оголошувати локдаун", - вважає глава Держспоживслужби Києва.

Рубан зазначив, що карантин вихідного дня показує різні результати в різних країнах.

"У деяких країнах він застосовувався позитивно, в деяких - негативно, тому все залежить від правильного застосування зазначеного заходу", - додав він.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет міністрів схвалив рішення про введення жорсткого карантину вихідного дня в Україні з 14 листопада – з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.