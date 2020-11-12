В столичной Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня приведет к полному локдауну

Карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

Карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

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Введение карантина выходного дня должно дать результат на вторую-третью неделю. Если результата не будет - возможен полный локдаун.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, карантин выходного дня вводится, чтобы снизить активность населения.

"В связи с инкубационным периодом - в среднем 7-8 суток, мы увидим результат на вторую-третью неделю со снижения заболеваемости. Если результата не будет - можно говорить о малоэффективности мероприятия", - сказал Рубан.

В таком случае в стране могут ввести полный локдаун.

"Карантин выходного дня - это один из шагов к полному локдауну. Если он не даст эффективного результата, то действительно для Украины нужно будет объявлять локдаун", - считает глава Держспоживслужби Киева.

Рубан отметил, что карантин выходного дня показывает разные результаты в разных странах.

"В некоторых странах он применялся положительно, в некоторых - отрицательно, поэтому все зависит от правильного применения указанного мероприятия", - добавил он.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.