Лишь четверть украинцев поддерживает народную расправу над политиками

В апреле так считали 22,5% опрошенных

В апреле так считали 22,5% опрошенных

Рixabay

В середине октября две трети украинцев (66,8%) считали, что определенных политиков нужно долго и тщательно судить согласно законам, даже если это займет много времени. В апреле эту мысль поддерживали 61,9% респондентов.

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

По данным опроса, 25% респондентов считают, что большинство политиков заслужили народную расправу, даже если это незаконно. В апреле так считали 22,5% опрошенных.

Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение октября-ноября 2020 года. Всего было опрошено 1502 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий.

Напомним, ранее было опубликовано новый рейтинг партий: "Слуги народа" значительно просели.