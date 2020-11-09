"Антиреформатори" разом з Чернишовим намагаються переконати Зеленського згорнути розпочату ним же реформу містобудування

Президент був ініціатором реформування ДАБІ та обіцяв до кінця 2020 року цю реформу закінчити

Президент був ініціатором реформування ДАБІ та обіцяв до кінця 2020 року цю реформу закінчити

Тимчасова слідча комісія ВРУ з питань розслідувань фактів корупції в органах ДАБІ вимагає від президента Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Дениса Шмигаля воскресити Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) та повністю зупинити реформу містобудування, яку вони ж і запустили.

Про це своєму блозі для comments.ua пише економічний експерт Юрій Гаврилечко.

Після прийняття Тимчасовою слідчою комісією декількох скандальних рішень, можна зробити однозначний висновок про те, що реформу містобудівної галузі таки вирішили повністю зупинити", - заявив експерт.

За його словами, перше рішення Комісії стосується постанов Кабміну 218/219 про ліквідацію ДАБІ та створення нових органів Державної інспекції містобудування (ДІМ) і Державної сервісної служби містобудування України (ДССМУ).

Згідно з висновками Комісії, дослівно, "ці рішення Кабміну призвели до зростання корупції в галузі і негативних наслідків". Тому потрібно все це скасувати, включаючи і похідні від них рішення, а значить і ліквідацію ДАБІ разом зі створенням нових органів замість неї", - пише Юрій Гаврилечко.

Він також зазначив, що відповідне звернення Комісія відправила президентові Володимиру Зеленському, якому фактично запропонували визнати незаконною реформу, яку він сам разом з урядом ініціював.

При цьому, що ж саме змінилося в гіршу сторону, ніяк описано не було. У чому "зростання корупції" проявився - теж незрозуміло. У цьому зверненні, по суті, президенту пропонують визнати помилковою розпочату ним же реформу містобудівної галузі, залишити живим корупційного монстра ДАБІ та ліквідувати нові органи, створені завдяки реформі. Виглядає це досить абсурдно. Але на ділі - це черговий етап спроб "антиреформаторів" зупинити реформу містобудівної галузі", - додав експерт.

Юрій Гаврилечко також нагадав про дивне відсторонення від посади голови ДІМ Юрія Васильченко з порушенням статті 72 ЗУ "Про держслужбу" з відкриттям "заднім числом" дисциплінарного провадження стосовно нього за ініціативою глави Мінрегіону Олексія Чернишова. І не менш дивне звільнення з посади глави ДССМУ Олексія Башкірова, що призвело до фактично обезголовлювання і блокування роботи двох нових органів, в яких тепер немає ні у кого права підпису.

Тепер рішенням Комісії президента просять скасувати постанови Кабміну, які були стартом реформи. Кінцевим результатом цих потуг має стати порятунок від ліквідації ДАБІ, консервація корупції і всіх схем, які в ній існують. А значить - скасування реформи. Президента Володимира Зеленського в цій історії хочуть виставити м'яко кажучи, в не дуже доброму світлі", - зазначив експерт.

Він також нагадав, що саме президент був ініціатором реформування ДАБІ та обіцяв до кінця 2020 року цю реформу закінчити.

Друге рішення Комісії - підготувати і внести до ВРУ проект постанови Парламенту про заслуховування Прем'єр-Міністра та Уряду з питання стану реформування містобудівної галузі. Виходить, що тимчасова слідча комісія парламенту збирається ще й прем'єра Дениса Шмигаля, який в унісон з президентом давав старт реформі, зробити винуватцем її провалу. І це при тому, що гальмування реформи виходить зі стін Мінрегіону і міністра Чернишова", - підкреслив Юрій Гаврилечко.

Він додав, що саме завдяки роботі міністерства, новостворені на місці ДАБІ органи так і не змогли повноцінно запрацювати. Адже, по суті, ДІМ вже мав почати роботу якби не події з відстороненням Васильченко.

На думку експерта, потрібно пам'ятати, що питання незаконності ліквідації ДАБІ розглядається в суді. Тому Комісія не має права підміняти собою суд і виносити рішення про законність або незаконність ліквідації органу шляхом винесення Кабміном постанови №218.

Крім того, Юрій Гаврилечко вважає, що блокада реформи і повернення до весни 2020 го, а значить існування ДАБІ - це "пляма на репутації верхівки нашої влади". Сама реформа практично здійснилася, залишилося зробити останній крок.

І якщо на Банковій цей крок вирішили не робити, повіривши людям, що гальмують реформу весь цей час, то про які реформи в принципі в країні можна говорити?", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 22 жовтня Кабінет Міністрів України усунув Юрія Васильченко з посади голови Державної інспекції містобудування та Олексія Башкірова з посади голови Державної сервісної служби містобудування України. Крім того, втратило чинність розпорядження про тимчасове виконання обов'язків голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Богданом Федоренко.

Васильченко звернувся з листом до президента України, Кабміну та Верховної Ради, в якому звертав їх увагу на незаконність його відсторонення і те, які загрози це несе реформі містобудування. Таке ж звернення зробив і Олексій Башкіров.