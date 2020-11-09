"Антиреформаторы" вместе с Чернышовым пытаются убедить Зеленского свернуть начатую им же реформу градостроительства

Президент был инициатором реформирования ГАСИ и обещал до конца 2020 года эту реформу закончить

Президент был инициатором реформирования ГАСИ и обещал до конца 2020 года эту реформу закончить

Временная следственная комиссия ВРУ по вопросам расследований фактов коррупции в органах ГАСК требует от президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля воскресить Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) и полностью остановить реформу градостроительства, которую они же и запустили.

Об этом своем блоге для comments.ua пишет экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

После принятия Временной следственной комиссией нескольких скандальных решений, можно сделать однозначный вывод о том, что реформу градостроительной отрасли таки решили полностью остановить", - заявил эксперт.

По его словам, первое решение Комиссии касается постановлений Кабмина 218/219 о ликвидации ГАСИ и создании новых органов Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) и Государственной сервисной службы градостроительства Украины (ГССГУ).

Согласно выводам Комиссии, дословно, "эти решения Кабмина привели к росту коррупции в отрасли и негативным последствиям". Потому нужно все это отменить, включая и производные от них решения, а значит и ликвидацию ГАСИ вместе с созданием новых органов вместо нее", - пишет Юрий Гаврилечко.

Он также отметил, что соответствующее обращение Комиссия отправила президенту Владимиру Зеленскому, которому фактически предложили признать незаконной реформу, которую он сам вместе с правительством инициировал.

При этом, что же именно изменилось в худшую сторону, никак описано не было. В чем "рост коррупции" выразился – тоже непонятно. В этом обращении, по сути, президенту предлагают признать ошибочной начатую ним же реформу градостроительной отрасли, оставить живой коррупционного монстра ГАСИ и ликвидировать новые органы, созданные благодаря реформе. Выглядит сие весьма абсурдно. Но на деле - это очередной этап попыток "антиреформаторов" остановить реформу градостроительной отрасли", - добавил эксперт.

Юрий Гаврилечко также напомнил о странном отстранении от должности главы ГИГ Юрия Васильченко с нарушением статьи 72 ЗУ "О госслужбе" с открытием "задним числом" дисциплинарного производства в отношении него по инициативе главы Минрегиона Алексея Чернышова. И не менее странном увольнении с должности главы ГССГУ Алексея Башкирова, что привело к фактически обезглавливанию и блокированию работы двух новых органов, в которых теперь нет ни у кого права подписи.

Теперь решением Комиссии президента просят отменить постановления Кабмина, которые были стартом реформы. Конечным результатом этих потуг должно стать спасение от ликвидации ГАСИ, консервация коррупции и всех схем, которые в ней существуют. А значит – отмена реформы. Президента Владимира Зеленского в этой истории хотят выставить мягко говоря, в не очень хорошем свете", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что именно президент был инициатором реформирования ГАСИ и обещал до конца 2020 года эту реформу закончить.

Второе решение Комиссии – подготовить и внести в ВРУ проект постановления Парламента о заслушивании Премьер-Министра и Правительства по вопросу состояния реформирования градостроительной отрасли. Получается, что временная следственная комиссия парламента собирается еще и премьера Дениса Шмыгаля, который в унисон с президентом давал старт реформе, сделать виновником ее провала. И это при том, что торможение реформы исходит из стен Минрегиона и министра Чернышова", - подчеркнул Юрий Гаврилечко.

Он добавил, что именно благодаря работе министерства, новосозданные на месте ГАСИ органы так и не смогли полноценно заработать. Ведь, по сути, ГИГ уже должен был начать работу если бы не события с отстранением Васильченко.

По мнению эксперта, нужно помнить, что вопрос незаконности ликвидации ГАСИ рассматривается в суде. Потому Комиссия не имеет права подменять собой суд и выносить решения о законности или незаконности ликвидации органа путем вынесения Кабмином постановления №218.

Кроме того, Юрий Гаврилечко считает, что блокада реформы и возвращение к весне 2020-го, а значит существование ГАСИ - это "пятно на репутации верхушки нашей власти". Сама реформа практически осуществилась, осталось сделать последний шаг.

И если на Банковый этот шаг решат не делать, поверив людям, тормозящим реформу все это время, то о каких реформах в принципе в стране можно говорить?", - подытожил эксперт.

Напомним, 22 октября Кабинет Министров Украины отстранил Юрия Васильченко с должности председателя Государственной инспекции градостроительства и Алексея Башкирова с должности председателя Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Кроме того, утратило силу распоряжение о временном исполнении обязанностей председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Богданом Федоренко.

Васильченко обратился с письмом к президенту Украины, Кабмину и Верховной Раде, в котором обращал их внимание на незаконность его отстранения и то, какие угрозы это несет реформе градостроения. Такое же обращение сделал и Алексей Башкиров.