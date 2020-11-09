Місцеві вибори: стало відомо, які партії пройшли до Дніпропетровської облради
Всього у Дніпропетровській обласній раді нараховується 120 депутатів
Всього у Дніпропетровській обласній раді нараховується 120 депутатів
За результатами місцевих виборів, що відбулися 25 жовтня, до Дніпропетровської обласної ради пройшли 7 партій, подолавши бар’єр у 5%.
Про це УНІАН повідомили в обласній територіальній виборчій комісії, пише RegioNews.
Зокрема, політична партія "Слуга народу" набрала 22,92% голосів, "Опозиційна платформа - За життя" - 20,31%, партія "Пропозиція" - 12,62%, "Блок Вілкула "Українська перспектива" - 11,82%, "Європейська солідарність" - 9,06%, "Громадська сила" -5,95%, "Батьківщина" - 5,12%.
Не здолали прохідний бар’єр "Партія Шарія" (3,97%), "За майбутнє" (3,86%), "Наш край" (2,76%), "Свобода" (1,61%).
Всього у Дніпропетровській обласній раді нараховується 120 депутатів.
Нагадаємо, у Дніпрі відкрили справу через спробу викрадення бюлетенів.
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