Местные выборы: стало известно, какие партии прошли в Днепропетровский облсовет
По результатам местных выборов, состоявшихся 25 октября, в Днепропетровский областной совет прошли 7 партий, преодолев барьер в 5%.
Об этом УНИАН сообщили в областной территориальной избирательной комиссии, пишет RegioNews.
В частности, политическая партия "Слуга народа" набрала 22,92% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь" - 20,31%, партия "Пропозиция" - 12,62%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива" - 11,82%, "Европейская солидарность" - 9,06%, "Гражданская сила" -5,95%, "Батькивщина" - 5,12%.
Не преодолели проходной барьер "Партия Шария" (3,97%), "За майбутне" (3,86%), "Наш край" (2,76%), "Свобода" (1,61%).
Всего в Днепропетровском областном совете насчитывается 120 депутатов.
Напомним, в Днепре открыли дело за попытку похищения бюллетеней.