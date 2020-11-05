НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти

Наразі на сервери компанії накладено арешт

Наразі на сервери компанії накладено арешт

Фото: з відкритих джерел

Національне агентство з питань запобігання корупції готує подання позову до власників серверів Реєстру декларацій для, зокрема, повернення коштів, переплачених за оренду їх обладнання.

Як передає RegioNews, про це заявив голова НАЗК Олександр Новіков в ефірі "Громадського".

Очевидний факт розтрати і привласнення бюджетних коштів", - наголосив Новіков, коментуючи вартість оренди обладнання.

Глава НАЗК також зазначив, що дружина власника компанії, на чиїх серверах Національне агентство з питань запобігання корупції зберігає декларації чиновників, працює в Конституційному Суді. Про це НАЗК дізналось лише після рішення резонансного рішення Конституційного Суду від 27 жовтня, яким було скасовано статтю закону, за якою НАЗК має зберігати та оприлюднювати декларації, додав він.

Після рішення Конституційного Суду про що ми дізнались - дружина власника ТОВ "Алтаюр" працює в Конституційному Суді. Якимось консультантом. Буквально з'ясували от вчора це", - сказав Новіков.

Водночас Новіков наголосив, що наразі на сервери компанії, де зберігаються декларації, Вищий антикорупційний суд наклав арешт, а Апеляційна палата визнала цю ухвалу законною. Цими рішеннями сервери фактично захищені від будь-якого впливу.

Нагадаємо, у НАЗК пояснили, до яких наслідків призвели скандальні рішення КСУ.