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НАПК готовит иск к владельцам серверов Реестра деклараций - хотят вернуть средства
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05 ноября 2020, 10:13 10

НАПК готовит иск к владельцам серверов Реестра деклараций - хотят вернуть средства

05 ноября 2020, 10:13 10
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Сейчас на серверы компании наложен арест
Сейчас на серверы компании наложен арест
Фото: из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции готовит подачу иска к владельцам серверов Реестра деклараций для, в частности, возврата средств, переплаченных за аренду их оборудования.

Как передает RegioNews, об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире "Громадського".

Очевидный факт растраты и присвоения бюджетных средст", - подчеркнул Новиков, комментируя стоимость аренды оборудования.

Глава НАПК также отметил, что супруга владельца компании, на чьих серверах Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции сохраняет декларации чиновников, работает в Конституционном Суде. Об этом НАПК узнало только после резонансного решения Конституционного Суда от 27 октября, которым была отменена статья закона, по которой НАПК должно хранить и обнародовать декларации, добавил он.

После решения Конституционного Суда о чем мы узнали - супруга владельца ООО "Алтаюр" работает в Конституционном Суде. Каким-то консультантом. Буквально выяснили вот вчера это", - сказал Новиков.

В то же время Новиков отметил, что сейчас на серверы компании, где хранятся декларации, Высший антикоррупционный суд наложил арест, а Апелляционная палата признала это решение законным. Этими решениями серверы фактически защищены от любого воздействия.

Напомним, в НАПК объяснили, к каким последствиям привели скандальные решения КСУ.

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