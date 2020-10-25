В ЦИК назвали местные выборы одними из самых сложных в истории страны

Причин для этого много - среди них и пандемия

Причин для этого много - среди них и пандемия

Фото: из открытых источников

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал местные выборы 2020 года одними из самых сложных в Украине.

Как передает RegioNews, об этом Диденко заявил во время брифинга.

В целом, это одни из самых сложных выборов в истории Украины, потому что у нас сошлись несколько факторов. Это и избирательное законодательство, реформа административно-территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы", - сказал Диденко, добавив, что выборы проходят в условиях пандемии, а это также усложняет процесс.

По его словам, для наблюдения за местными выборами Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 312 официальных наблюдателей.

Председатель ЦИК добавил, что для проведения голосования образовано свыше 29 тысяч избирательных участков.

У нас по состоянию на сегодня происходит 1577 избирательных процессов местных выборов. Это общее количество местных советов, которые избираются. Из них 22 областные советы, 119 районных, 370 городских", - сказал Диденко.

По его словам, общее количество мандатов - 3 122, количество глав, которые будут избраны - 1421.

Напомним, в Украине проходят выборы в местные советы и глав населенных пунктов.