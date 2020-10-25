10:01  25 октября
В Украине за сутки выявили более 6 тысяч новых больных COVID-19
12:41  25 октября
На Виннитчине и Закарпатье избирателям разрешили голосовать без паспортов - ОПОРА
12:19  25 октября
Аваков заявил, что всеукраинский опрос Зеленского не нарушает закон
UA | RU
UA | RU
25 октября 2020, 14:01 7

В ЦИК назвали местные выборы одними из самых сложных в истории страны

25 октября 2020, 14:01 7
Читайте також українською мовою
Причин для этого много - среди них и пандемия
Причин для этого много - среди них и пандемия
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Председатель Центральной избирательной комиссии Олег Диденко назвал местные выборы 2020 года одними из самых сложных в Украине.

Как передает RegioNews, об этом Диденко заявил во время брифинга.

В целом, это одни из самых сложных выборов в истории Украины, потому что у нас сошлись несколько факторов. Это и избирательное законодательство, реформа административно-территориального устройства состоялась, что привело к тому, что большая часть выборов - первые выборы", - сказал Диденко, добавив, что выборы проходят в условиях пандемии, а это также усложняет процесс.

По его словам, для наблюдения за местными выборами Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 312 официальных наблюдателей.

Председатель ЦИК добавил, что для проведения голосования образовано свыше 29 тысяч избирательных участков.

У нас по состоянию на сегодня происходит 1577 избирательных процессов местных выборов. Это общее количество местных советов, которые избираются. Из них 22 областные советы, 119 районных, 370 городских", - сказал Диденко.

По его словам, общее количество мандатов - 3 122, количество глав, которые будут избраны - 1421.

Напомним, в Украине проходят выборы в местные советы и глав населенных пунктов.

выборы голосование ЦИК область Кандидат
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Херсонщина перед выбором: прогнозы и возможные конфигурации
Роман Гах: Старая власть готовится к фальсификациям. Решается судьба Борщаговской ОТГ – или развитие, или хаос
Все публикации »
Владимир Фесенко
Кирилл Сазонов
Александр Костенко
Все блоги »