Виборці на одній з дільниць у Харкові голосують у темряві

Люди скаржаться, що у кабінці нічого не видно

Люди скаржаться, що у кабінці нічого не видно

Фото: з відкритих джерел

У Харкові на одній з виборчих дільниць немає світла. Люди скаржаться, що заходячи в кабінку нічого не видно.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал Крокодил.

Наголошується, що члени комісії вийшли з цієї ситуації і пропонують виборцям "підсвітити" бюлетені телефоном.

Раніше повідомлялося, що після відкриття більшості виборчих дільниць спостерігачі фіксують перші порушення - серед них передчасне початок голосування, брак ящиків і кабінок для голосування, члени комісії без масок і рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрилися.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Люди обирають голів населених пунктів та депутатів до місцевих рад.