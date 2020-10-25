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25 жовтня 2020, 11:06 3

Виборці на одній з дільниць у Харкові голосують у темряві

25 жовтня 2020, 11:06 3
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Люди скаржаться, що у кабінці нічого не видно
Люди скаржаться, що у кабінці нічого не видно
Фото: з відкритих джерел
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У Харкові на одній з виборчих дільниць немає світла. Люди скаржаться, що заходячи в кабінку нічого не видно.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал Крокодил.

Наголошується, що члени комісії вийшли з цієї ситуації і пропонують виборцям "підсвітити" бюлетені телефоном.

Раніше повідомлялося, що після відкриття більшості виборчих дільниць спостерігачі фіксують перші порушення - серед них передчасне початок голосування, брак ящиків і кабінок для голосування, члени комісії без масок і рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрилися.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Люди обирають голів населених пунктів та депутатів до місцевих рад.

вибори ОТГ порушення голосування Кандидат
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