Виборці на одній з дільниць у Харкові голосують у темряві
Люди скаржаться, що у кабінці нічого не видно
Люди скаржаться, що у кабінці нічого не видно
У Харкові на одній з виборчих дільниць немає світла. Люди скаржаться, що заходячи в кабінку нічого не видно.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал Крокодил.
Наголошується, що члени комісії вийшли з цієї ситуації і пропонують виборцям "підсвітити" бюлетені телефоном.
Раніше повідомлялося, що після відкриття більшості виборчих дільниць спостерігачі фіксують перші порушення - серед них передчасне початок голосування, брак ящиків і кабінок для голосування, члени комісії без масок і рукавичок, деякі виборчі дільниці досі не відкрилися.
Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Люди обирають голів населених пунктів та депутатів до місцевих рад.
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