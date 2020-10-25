Стеження за Арахамією: під машиною знайшли GPS-трекер, поліція відкрила справу про втручання в приватне життя

Арахамія ж каже, що у нього спрацював датчик тиску в шинах

Арахамія ж каже, що у нього спрацював датчик тиску в шинах

Фото: Слуга народу / Facebook

Поліція відкрила справу за фактом стеження за народним депутатом від фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією, оскільки в його машині знайшли GPS-трекер.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Як повідомлялося раніше, при більш детальному огляді це виявився мобільний GPS-трекер - пристрій призначений для відстеження пересувань автомобіля.

Як розповідають джерела видання в правоохоронних органах, подібний пристрій схожий за принципом роботи на увімкнений мобільний телефон. Там теж є сім-карта (у випадку з Арахамією використовувалася карта оператора "Київстар"), ресурс автономної роботи може становити до декількох місяців.

"Якщо треба "продовжити життя" пристрою - то непомітно для об'єкта змінюють батарейки. Завжди з трекером пов'язаний інше пристрій, як правило, це мобільний телефон, на який він з допомогою вишок мобільного оператора передає всю інформацію про пересування об'єкта, також як і мобільник", - повідомило джерело видання.

Зараз поліція намагається з'ясувати історію сполук треккера з головним пристроєм, щоб обчислити його тримач. Однак, оперативники розповідають, що найчастіше "головний пристрій" - це мобільний телефон з так званим нульовим IMEI -кодом, відстежити прив'язку до якої місцевості, які зберігаються у оператора практично неможливо.

Поліція кваліфікувала знахідку під машиною Арахамії по 1 ч. ст. 182 КК України - Порушення недоторканності приватного життя. Це не тяжкий злочин, за який передбачено максимальне покарання до 3 років обмеження волі. Більш цікавий мотив цих дій.

"В режимі off records в поліції припускають, що така знахідка за день до голосування на місцевих виборах дуже схожа на передвиборчий піар самого політика", - повідомили джерела "Країни".

Адже якщо б комусь знадобилося відстежувати пересування Арахамії, цілком логічно було б у цьому випадку отримати більш детальну інформацію про його зустрічі. Наприклад, реальні замовники стеження могли б розщедритися і на "приватну наружку".

Навіть якщо б і вирішили пустити в хід трекер, то, як правило, в них використовують сім-карти іноземних (наприклад прибалтійських) операторів, щоб неможливо було розкрити історію сполук. До того ж абсолютно неможливо з треккеру зрозуміти - машина їздить з Арахамією на борту або він пересів в інший автомобіль, що у політиків суцільно й поруч. Тому використання цього девайса в протиправних цілях виглядає вже дуже нелогічно.

Та й сумнівно те, як знайшов пристрій політик. Трекер в більшості випадків чіпляють до днища автомобіля і виявити його можна тільки піднявши машину підйомником на СТО.

Арахамія ж каже, що у нього спрацював датчик тиску в шинах. Ну не могли ж трекер причепити до диска колеса. На швидкості він вилетів при перших же хвилинах руху.

Нагадаємо, 24 жовтня народний депутат і керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що знайшов під колесами своєї машини пристрій, схожий на пристрій для стеження.

Тоді ж стало відомо, що поліція порушила кримінальну справу за фактами можливого стеження за народним депутатом Давидом Арахамією.