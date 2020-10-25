Слежка за Арахамией: под машиной нашли GPS-трекер, полиция открыла дело о вмешательстве в частную жизнь

Арахамия же говорит, что у него сработал датчик давления в шинах

Арахамия же говорит, что у него сработал датчик давления в шинах

Фото: Слуга народа / Facebook

Полиция открыла дело по факту слежки за народным депутатом от фракции "Слуга народу" Давидом Арахамией, поскольку в его машине нашли GPS-трекер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Страну".

Как сообщалось ранее, при более детальном осмотре это оказался мобильный GPS-треккер - устройство предназначенное для отслеживания передвижений автомобиля.

Как рассказывают источники "Страны" в правоохранительных органах, подобное устройство похоже по принципу работы на включенный мобильный телефон. Там тоже есть сим-карта (в случае с Арахамией использовалась карта оператора "Киевстар"), ресурс автономной работы может составлять до нескольких месяцев.

"Если нужно "продлить жизнь" устройству - то незаметно для объекта меняют батарейки. Всегда с трекером связано другое устройство, как правило, это мобильный телефон, на который он с помощью вышек мобильного оператора передает всю информацию о передвижениях объекта, также как и мобильник", - сообщил источник издания.

Сейчас полиция пытается выяснить историю соединений треккера с головным устройством, чтобы вычислить его держателя. Однако, оперативники рассказывают, что чаще всего "головное устройство" - это мобильный телефон с так называемым нулевым IMEI -кодом, отследить привязку которого к местности по данным, которые хранятся у оператора практически невозможно.

Полиция квалифицировала находку под машиной Арахамии по ч.1 ст.182 УК Украины - Нарушение неприкосновенности частной жизни. Это не тяжкое преступление, за которое предусмотрено максимальное наказание до 3 лет ограничения свободы. Более интересен мотив этих действий.

"В режиме off records в полиции допускают, что такая находка за день до голосования на местных выборах очень похожа на предвыборный пиар самого политика", - сообщили источники "Страны".

Ведь если бы кому-то понадобилось отслеживать передвижения Арахамии, вполне логично было бы в этом случае получить и более детальную информацию о его встречах. К примеру, реальные заказчики слежки могли бы раскошелиться и на "частную наружку".

Даже если бы и решили пустить в ход треккер, то, как правило, в них используют сим-карты иностранных (к примеру прибалтийских) операторов, чтобы невозможно было раскрыть историю соединений. К тому же совершенно невозможно по треккеру понять - машина ездит с Арахамией на борту или он пересел в другой автомобиль, что у политиков сплошь и рядом. Поэтому использование этого девайса в противоправных целях выглядит уж очень нелогично.

Да и сомнительно то, как нашел устройство политик. Треккер в большинстве случаев цепляют к днищу автомобиля и выявить его можно только подняв машину подъемником на СТО.

Арахамия же говорит, что у него сработал датчик давления в шинах. Ну не могли же треккер прицепить к диску колеса. На скорости он бы вылетел при первых же минутах движения.

Напомним, 24 октября народный депутат и руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что нашел под колесами своей машины устройство, похожее на устройство для слежения.

Тогда же стало известно, что полиция возбудила уголовное дело по фактам возможной слежки за народным депутатом Давидом Арахамией.